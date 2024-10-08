Промышленный сектор Москвы нарастил объёмы производства продукции на 14%

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что за восемь месяцев 2024 года столичные промышленные предприятия нарастили производство более чем на 14%, а обрабатывающие производства — на 15%.
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