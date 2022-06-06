"В сопровождении Интерпола": член дерзкой ОПГ экстрадирован из Вьетнама в Россию

"В сопровождении Интерпола": член дерзкой ОПГ экстрадирован из Вьетнама в Россию

Осужденный за мошенничество экстрадирован из Вьетнама в Россию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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