Ультрас «ПСЖ» вывесили баннер об уходе Неймара: «Наконец-то избавились от грубияна»

Этим летом форвард, выступавший за французскую команду с 2017 года, был продан «Аль-Хилалю». На матче 3-го тура Лиги 1 фанаты чемпионов Франции вывесили баннер с надписью «Неймар: наконец-то избавились от грубияна».
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