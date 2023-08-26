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Ультрас «ПСЖ» вывесили баннер об уходе Неймара: «Наконец-то избавились от грубияна»

Ультрас «ПСЖ» вывесили баннер об уходе Неймара: «Наконец-то избавились от грубияна»

Этим летом форвард, выступавший за французскую команду с 2017 года, был продан «Аль-Хилалю». На матче 3-го тура Лиги 1 фанаты чемпионов Франции вывесили баннер с надписью «Неймар: наконец-то избавились от грубияна».

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