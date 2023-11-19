Партизанские тропы открыли для сверстников из Круглянского района учащиеся Техтинской школы.

Интересный проект взаимодействия между школами Могилевской области стартовал в Белыничском районе. К ученикам Техтинской средней школы Белыничского района приехали ребята из Комсеничской средней школы Круглянского района.
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