Подушки безопасности впервые начнут изготавливать в РФ в 2025 году

Pexels/Erik Mclean Первое в стране производство автомобильных систем безопасности, в том числе подушек, ремней, рулевых колес и электронных блоков управления готовят к запуску в Ульяновске к 2025 году, сообщили в пресс-службе группы "Соллерс".
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