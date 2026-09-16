Главной новостью в украинских СМИ, буквально взорвавшей их сенсацией 15 сентября стало сообщение: «Россия поддержала предложенное Дональдом Трампом энергетическое перемирие! В Кремле согласны!» Столь смелые и далеко идущие выводы были сделаны из одного-единственного заявления пресс-секретаря Владимира Путина – Дмитрия Пескова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НАТО планирует ра...
- «Мы не забыли»: в...
- «Последняя лампоч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым