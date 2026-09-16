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Москва похвалила идею – Киев услышал капитуляцию: что стоит за «перемирием»

Москва похвалила идею – Киев услышал капитуляцию: что стоит за «перемирием»

Главной новостью в украинских СМИ, буквально взорвавшей их сенсацией 15 сентября стало сообщение: «Россия поддержала предложенное Дональдом Трампом энергетическое перемирие! В Кремле согласны!» Столь смелые и далеко идущие выводы были сделаны из одного-единственного заявления пресс-секретаря Владимира Путина – Дмитрия Пескова.

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