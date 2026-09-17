Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 15,5% до 16%

Нацбанк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 15,5 до 16%. Об этом сообщил регулятор.Правление банка приняло это решение, учитывая устойчивое фундаментальное ценовое давление, вторичные эффекты от шоков предложения, а также усиление среднесрочных проинфляционных рисков.