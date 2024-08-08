Паста с лососевым тартаром и лимонным соусом

Ингредиенты: 200 г пасты (на ваш выбор) 200 г свежего лосося без кожи и костей 1 небольшой огурец 1/2 красного лука 1/4 стакана мелко нарезанного свежего укропа 1 столовая ложка каперсов Сок половины лимона 2 столовые ложки оливкового масла Соль и свежемолотый черный перец по вкусу Инструкции: Приготовьте пасту согласно инструкции на упаковке до состояния […].