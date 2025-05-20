Хельсинки «просыпается»: финны со слезами на глазах пока русские веселятся Евгения КомароваФинляндия «со слезами на глазах» наблюдает за стремительным ростом туристического потока из России в другие страны, оставаясь в стороне от этого процесса.
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