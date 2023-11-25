Общественное пространство с игровыми зонами построили в Наурызбайском районе Алматы

В ходе рабочего объезда Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев посетил новое общественное пространство в микрорайон Шұғыла — самый крупный проект, реализованный в рамках программы "Бюджет народного участия", сообщает пресс-служба акимата города Алматы.
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