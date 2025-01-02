В Алжире сообщили о желании созвать заседание СБ ООН по деятельности БАПОР

Алжир на правах исполняющего функции председателя Совбеза ООН в конце января намерен провести заседание Совета Безопасности по ситуации с угрозой прекращения деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за запрета Израиля на ее работу на территории государства.