В Москве открыли памятник Лужкову

В Москке вчера официально открыли памятник бывшему мэру Москвы Лужкову.Судя по комментариям, у нас в Севастополе он более популярен (благо помогал в свое время городу) больше, чем в Москве.
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