В Бундесвере начались проверки после обнародования в России переговоров офицеров ведомства

Секретная служба Бундесвера (MAD) в пятницу, 1 марта, начала внутреннюю проверку после обнародованной в российских СМИ аудиозаписи немецких офицеров военно-воздужных сил ФРГ (ВВС) о возможной передаче Украине дальнобойных ракет системы Taurus, – сообщает Der Spiegel.
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