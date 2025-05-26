Как россияне отдыхают в июне 2025 года: производственный календарь

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В июне 2025 года россияне будут отдыхать не только по традиционным субботам и воскресеньям, но и четыре дня подряд в честь государственного праздника – Дня России, который отмечается 12 июня.
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