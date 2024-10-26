Россиян предупредили об опасности подключения к USB-портам в общественных местах

Когда пользователь подключает к USB-портам в общественных местах свой смартфон, возникает риск, что мошенники установят вредоносные программы, рассказал в беседе с RT технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.
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