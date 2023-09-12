Названы две модели Volkswagen, которые пока не станут электрическими

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Кроссоверы Volkswagen Atlas и Atlas Cross Sport нового поколения сохранят ДВС Несмотря на смещение акцента в сторону электромобилей, Volkswagen пока не планирует отказываться от выпуска машин с классическими двигателями внутреннего сгорания.