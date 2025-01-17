Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Самоотверженный воин, талантливый командир В марте 2024 года полковник Доржи Чимитов спланировал и успешно реализовал захват укрепленных позиций противника.
Территория Героев...(158)
Комментарии
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Регина Толстоброва
Светлая память Героям!
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19 час.
ВераВерная
Спасибо за пост. Все ребята - герои, и живые, и павшие. Кто в строю - храни вас Господь, кто жизнь свою отдал за Родину - венок Славы и вечная память!
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18 час.
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