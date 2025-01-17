Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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Территория Героев...(158)

Территория Героев...(158)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Самоотверженный воин, талантливый командир В марте 2024 года полковник Доржи Чимитов спланировал и успешно реализовал захват укрепленных позиций противника.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Светлая память Героям!
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19 час.
ВераВерная
Спасибо за пост. Все ребята - герои, и живые, и павшие. Кто в строю - храни вас Господь, кто жизнь свою отдал за Родину - венок Славы и вечная память!
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18 час.

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