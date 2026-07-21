Военный эксперт Литовкин: Давно пора было отрезать Украину от Черного моря

Четыре года Россия почти не трогала украинские порты. Кто-то рассчитывал, что Одесса достанется нам целой, кто-то надеялся на мирные договоренности, однако время иллюзий прошло, и сейчас российские ракеты и беспилотники работают по портовой инфраструктуре почти каждую ночь.
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