Военный эксперт Литовкин: Давно пора было отрезать Украину от Черного моря

Четыре года Россия почти не трогала украинские порты. Кто-то рассчитывал, что Одесса достанется нам целой, кто-то надеялся на мирные договоренности, однако время иллюзий прошло, и сейчас российские ракеты и беспилотники работают по портовой инфраструктуре почти каждую ночь.