История готовит Западу новый Нюрнбергский трибунал

☭КОМПАСПолитикаИстория готовит Западу новый Нюрнбергский трибуналРовно 75 лет назад закончился Нюрнбергский процесс – трибунал над нацистскими военными преступниками и организациями.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлил ГусейновВ возрождении нацизма виновата и политика российских властей в 90-х и начала 2000-х и даже вплоть до 2014 года. Российские власти стали поливать советскую систему и Сталина, надеясь войти в элиту Запада. Развязали анти-кавказскую и анти-исламскую истерию в СМИ, войну в Чечне, бесконечные спецоперации (КТО), на Сев.Кавказе... Но, после того, как поняли, что Запад их кинул (особенно в связи с санкциями из-за присоединения Крыма) и не собирается принимать в свой круг на равных и даже на вторых ролях, а только как прислугу, то теперь начали хоть как-то оправдывать политику СССР и Сталина, появился Кедми в ТВ и ему подобные, которых раньше, когда выливали ушаты грязи на Сталина и СССР по ТВ, их не было видно.Игорь КузнецовНеонацизм используется русофобами и их западными "кураторы" для ослабления России. Если не поймут это в бывших республиках Союза и в странах бывшего Варшавского договора это может привести к вооружённому столкновению, что и нужно США - сразу спишут свой внешний долг.Комментировать
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