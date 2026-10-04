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Оскар Пиастри: «Нынешний уровень «Макларена» не позволяет бороться за победы в гонках, нужно прибавлять»

Пилот « Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Бахрейна , который в этом году прошел на трассе «Сепанг» в Малайзии.

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