Михаил Евраев направил 40 млн рублей на благоустройство больниц

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о финансировании в 40 млн рублей на благоустройство территорий медицинских учреждений в Ярославле, Переславле-Залесском, Тутаеве и Ростовском округе до конца года.
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