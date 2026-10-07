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Аргументы и Факты

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Осенние каникулы у школьников в России будут самыми длинными за 10 лет

Осенние каникулы у школьников в России будут самыми длинными за 10 лет

Осенние каникулы у школьников в России в 2026–2027 учебном году станут самыми продолжительными за последние десять лет и займут 12 дней, следует из рекомендаций Минпросвещения РФ.

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