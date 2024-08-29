Сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Пензенской области приняли участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

Всероссийская благотворительная акция «Помоги пойти учиться» направлена на поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи в период подготовки к новому учебному году.
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