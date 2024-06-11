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Известная байка про гастарбайтеров стала реальной проблемой русских: "Всё занято мигрантами"

Известная байка про гастарбайтеров стала реальной проблемой русских: "Всё занято мигрантами"

Ситуация с трудовыми мигрантами в России продолжает оставаться непростой. "Всё занято мигрантами" - известная байка про гастарбайтеров стала реальной проблемой русских.

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Комментарии
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Sergiy Che
Бандеровня коля ткаченКО за мятые гривни ЦИПсО всё пытался тяффкать на Путина (пока его ридну неньку во все дыхательные-пихательные имел клоун Зе продавая западным хузяевам всё вплоть до хохлятского чернозёма, а его земляки сами стали как таджикские мигранты где-нить в Польше или Румынии...)))
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Лоббисты миграции открытые враги, так как поощряет беззаконие, их сажать нужно первыми!!!
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3 час.
Светлана Петрова
Появилась новая тенденция, мужчины-мигранты сидят дома с детьми, жены идут работать, встречается и такое)) живут на субсидии, наверное
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1 час.

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