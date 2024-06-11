Sergiy Che

Бандеровня коля ткаченКО за мятые гривни ЦИПсО всё пытался тяффкать на Путина (пока его ридну неньку во все дыхательные-пихательные имел клоун Зе продавая западным хузяевам всё вплоть до хохлятского чернозёма, а его земляки сами стали как таджикские мигранты где-нить в Польше или Румынии...)))