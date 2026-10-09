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Нижегородская правда

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Уренская ЦРБ – опорная больница Северного межрайонного медицинского центра – отметила свое 150-летие

Уренская ЦРБ – опорная больница Северного межрайонного медицинского центра – отметила свое 150-летие

9 октября Уренская центральная районная больница, которая с недавнего времени является головным учреждением Северного межрайонного медицинского центра, отметила 150-летие.

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