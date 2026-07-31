Интервью с Трампом после его выхода в полуфинал в Шанхае

Джадд Трамп одержал захватывающую победу над Джоном Хиггинсом и в 1/2 финала встретится с Чемпионом мира У Ицзэ на турнире Shanghai Masters в Шанхае, сообщает WST Джадд Трамп сыграет с У Ицзэ в 1/2 финала Шанхай Мастерс 2026 (фото: SnookerHQ)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Джадд Трамп продолжил свое успешное выступление на турнире в Шанхае, пробившись в полуфинал.