“U.S. health officials are moving ahead with a plan to allow specialty pharmacies to produce certain peptides, a class of largely unregulated injections that have become popular among followers of Health Secretary Robert F.
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