Туризм в Турции рухнул: отельеры сообщают о тяжелой ситуации с россиянами

Турки нам, гадости подкладует. А мы им туристов 😂😂😂😂😂😂

мила емельянова

А они, что ждали? Пусть довольствуются теми, кто туда удрапал после 24 февраля 22 го и 24 июня 23 го....Они им " кассу и сделают"....