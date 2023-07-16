Туризм в Турции рухнул: отельеры сообщают о тяжелой ситуации с россиянами

Утро.ruТуризмПодписатьсяТуризм в Турции рухнул: отельеры сообщают о тяжелой ситуации с россиянамиТуристический сектор Турции, возложивший последние надежды на взрывной рост в этом году, разочарован ситуацией с россиянами.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииППавелТурки нам, гадости подкладует. А мы им туристов 😂😂😂😂😂😂Ответить14 час.мила емельяноваА они, что ждали? Пусть довольствуются теми, кто туда удрапал после 24 февраля 22 го и 24 июня 23 го....Они им " кассу и сделают"....Ответить9 час.
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