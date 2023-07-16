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Туризм в Турции рухнул: отельеры сообщают о тяжелой ситуации с россиянами

Туризм в Турции рухнул: отельеры сообщают о тяжелой ситуации с россиянами

Туристический сектор Турции, возложивший последние надежды на взрывной рост в этом году, разочарован ситуацией с россиянами.

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Комментарии
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П
Павел
Турки нам, гадости подкладует. А мы им туристов 😂😂😂😂😂😂
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14 час.
мила емельянова
А они, что ждали? Пусть довольствуются теми, кто туда удрапал после 24 февраля 22 го и 24 июня 23 го....Они им &quot; кассу и сделают&quot;....
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9 час.

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