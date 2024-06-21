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Совет дня: чем отстирать ягоды с белой и цветной одежды

Совет дня: чем отстирать ягоды с белой и цветной одежды

Как правильно отстирать пятна ягод: пошаговая инструкция фото: Shutterstock/Fotodom.ruЛето — сезон ягод и фруктов, но многие родители сталкиваются с такой проблемой, как въедливые пятна на детской одежде.

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