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NewsOne

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До последней украинки

До последней украинки

В войсках противника тем временем все чаще начали попадаться женщины — и регулярно погибать. За 2026 год уже зафиксирована гибель 64 украинок-военнослужащих — и это при том, что в штурмовых подразделениях все же женщин не задействуют, в основном они проходят службу в тыловых частях — связь, медицина, транспорт и т.

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Комментарии
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ВН
Владимир Наумов
Клинтониха в далёких 90-х высказалась об Украине, как территории благоприятной, достойной для проживания... части &quot;золотого миллиарда&quot;... Только аборигенов слишком много - следует сократить и оболванить до необходимой квалификации и количества для оказания всего спектра &quot;услуг&quot;... Удобрение чернозёмов почти 2-мя млн. &quot;молодых&quot; хероев мужского рода вероятно решили &quot;облагородить&quot; женскими телами детородного возраста. Опять же под &quot;хотелки&quot; цивилизаторов с переводом стрелок на виновность России.
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