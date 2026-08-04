До последней украинки

В войсках противника тем временем все чаще начали попадаться женщины — и регулярно погибать. За 2026 год уже зафиксирована гибель 64 украинок-военнослужащих — и это при том, что в штурмовых подразделениях все же женщин не задействуют, в основном они проходят службу в тыловых частях — связь, медицина, транспорт и т.