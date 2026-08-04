В войсках противника тем временем все чаще начали попадаться женщины — и регулярно погибать. За 2026 год уже зафиксирована гибель 64 украинок-военнослужащих — и это при том, что в штурмовых подразделениях все же женщин не задействуют, в основном они проходят службу в тыловых частях — связь, медицина, транспорт и т.
До последней украинки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Владимир Наумов
Клинтониха в далёких 90-х высказалась об Украине, как территории благоприятной, достойной для проживания... части "золотого миллиарда"... Только аборигенов слишком много - следует сократить и оболванить до необходимой квалификации и количества для оказания всего спектра "услуг"... Удобрение чернозёмов почти 2-мя млн. "молодых" хероев мужского рода вероятно решили "облагородить" женскими телами детородного возраста. Опять же под "хотелки" цивилизаторов с переводом стрелок на виновность России.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии