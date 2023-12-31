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Суперкубок Франции ПСЖ — Тулуза 2023/2024: дата проведения, участники, где смотреть

Суперкубок Франции ПСЖ — Тулуза 2023/2024: дата проведения, участники, где смотреть

Чемпионат Франции по футболу 20 декабря взял зимнюю паузу, и матчи Лиги 1 возобновятся только после новогодних праздников.

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