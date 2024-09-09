Мы начинаем КВН: история жизни Александра Маслякова

Невозможно представить «Клуб Веселых и Находчивых» без Александра Маслякова. Одни называли Александра Васильевича символом передачи и человеком, превратившим игру в национальное движение, другие — осуждали за устаревший юмор и тотальный контроль над участниками шоу.