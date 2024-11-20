AMD добавляет поддержку LLVM для графического процессора "GFX950

Последние исправления AMD в репозитории LLVM GitHub содержат упоминания о новом GPU «GFX950» - скорее всего, речь идет о недавно анонсированном Instinct MI355X или запущенном ускорителе MI325X, сообщает Phoronix.
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