Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с письменным требованием: до 2 ноября предоставить документацию, разъясняющую основные решения, принятые организацией в последнее время.
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