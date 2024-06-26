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Минздрав: ситуация на фармацевтическом рынке России остается стабильной

Минздрав: ситуация на фармацевтическом рынке России остается стабильной

Ситуация на фармацевтическом рынке России остается стабильной, несмотря на вызовы начала 2022 года. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья, передает РИА Новости.

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