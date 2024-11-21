Полицейские провели профилактическую беседу со студентами Генического медицинского колледжа Херсонской области

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области провели профилактическое мероприятие для учащихся Генического медицинского колледжа.
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