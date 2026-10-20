ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Развивать ветровую или солнечную генерацию на фоне атак ВСУ на энергетику ДНР не планируется, сообщил в интервью ТАСС глава республики Денис Пушилин.
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