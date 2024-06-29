Как гуманно избавиться от кротов на даче

Кроты могут серьезно испортить всю радость от урожая на дачном участке буквально уничтожив его. Если вы видите, что растения начали чахнуть и погибать, а земля на участке покрыта горками взрыхленной почвы, значит на вашей даче поселились непрошенные гости – кроты.
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