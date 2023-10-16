11 октября в центре “Солярис” прошла конференция «ЗаБизнес: рейтинг регионов. Ивановская область», организованная АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ивановской области Александр Шорыгин.