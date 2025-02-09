Слуцкий обратился в ГП из-за дела охранника Червякова, осужденного за убийство

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил "Газете.Ru", что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обвинителей по делу охранника Павла Червякова, осужденного на 5,5 года за убийство громившего детский лагерь мужчины.