Ателье SVE представила 800-сильного «зверя»: пикап Chevy Silverado получил интересные доработки

Ателье SVE культовый американский пикап Chevrolet Silverado 2024 переделало в 800-сильную ​​машину. Silverado получил множество обновлений, одно из которых выделяется среди остальных: система управления наддувом, которая увеличивает его мощность до ошеломляющих 800 лошадиных сил.