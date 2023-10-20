Ателье SVE представила 800-сильного «зверя»: пикап Chevy Silverado получил интересные доработки

Ателье SVE культовый американский пикап Chevrolet Silverado 2024 переделало в 800-сильную машину. Silverado получил множество обновлений, одно из которых выделяется среди остальных: система управления наддувом, которая увеличивает его мощность до ошеломляющих 800 лошадиных сил.
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