На Украине назвали «причину» масштабного сбоя цифровых систем На Украине поспешили опровергнуть информацию о том, что масштабный сбой цифровых систем в стране произошёл в результате кибератаки.
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На Украине назвали «причину» масштабного сбоя цифровых систем На Украине поспешили опровергнуть информацию о том, что масштабный сбой цифровых систем в стране произошёл в результате кибератаки.
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