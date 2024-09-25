В России началось серийное производство Lada e-Largus

В России сегодня началось производство первого серийного электромобиля. Это Lada e-Largus. Выглядит абсолютно так же как и бензиновые версии, только под капотом и вместо бака отечественные литий-ионные батареи.
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