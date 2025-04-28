Женщина очнулась, когда с ней прощались родственники на похоронах: в Испании произошел странный случай с воскрешением из мертвых Ольга БезродняяВ Испании произошел невероятный случай, когда женщина, ошибочно объявленная умершей, «воскресла» на своей собственной церемонии прощания.
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