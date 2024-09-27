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ФСБ задержала двух агентов спецслужб Украины, передававших данные об объектах РФ

ФСБ задержала двух агентов спецслужб Украины, передававших данные об объектах РФ

Сотрудники ФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали двух агентов спецслужб Украины, которые осуществляли передачу данных о военных объектах РФ иностранной стороне.

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