Вильфанд: в европейской части России недели температура воздуха будет выше нормы

На всей европейской территории России до конца недели будет наблюдаться примерно одинаковая погода - ожидается более теплая температура воздуха, чем обычно, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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