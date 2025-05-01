Как сивку укатывают крутые американские горки

После сенсационной победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на выборах президента США в 2016 году, тогдашний российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил: «политическая система дала несистемному кандидату победить на выборах, однако та же система будет рихтовать нового президента страны».