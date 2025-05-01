Как сивку укатывают крутые американские горки

После сенсационной победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон на выборах президента США в 2016 году, тогдашний российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил: «политическая система дала несистемному кандидату победить на выборах, однако та же система будет рихтовать нового президента страны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии