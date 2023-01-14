Карагандинцев призывают сообщать о незаконном использовании газовых баллонов в многоэтажных домах

Карагандинское управление по Чрезвычайным ситуациям призывает жителей города оказать содействие для обеспечения пожарной безопасности, а именно сообщать о случаях её нарушения: об использовании газовых баллонов в многоэтажных домах, о захламлении пожарных выходов и прочее, сообщает редакция сайта ekaraganda Такое обращение от службы ЧС к горожанам вызвано участившимися случаями пожаров в многоэтажных жилых домах вследствие нарушений правил пожарной безопасности, в результате которых происходит гибель и причинение вреда здоровью людей, повреждение имущества и иной материальный ущерб.