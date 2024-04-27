Это - война: литовские беспилотники попытались атаковать Минск

слава эту блядь уже давно обозначили помойкой проплаченный пидор которому капают гривны за любой кач. гонорируй безумного или подъеби его остроумно. были пару дней назад моменты. эта никчёмная помойка пыталась высраться на пользователей но как всегда сама обосралась

Ингерман Ланская

ну, вот и ципсошная самопровозглашенная бл..ь к нам пожаловала..... видимо в укро-рейхе наступило время обливания дерьмом Россию.... ждём потока блевотины на Весь Русский интернет ...что примечательно: эта бл..ь появилась недавно - месяца 2-4 назад.... наверно когда её друганам нацистам яйца совсем прижали - они все мрази и активизировались