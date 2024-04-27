Силовые структуры Белоруссии предотвратили удары боевых дронов по столице Минску с территории Литвы.
Это - война: литовские беспилотники попытались атаковать Минск
Комментарии
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igor laptev
слава эту блядь уже давно обозначили помойкой проплаченный пидор которому капают гривны за любой кач. гонорируй безумного или подъеби его остроумно. были пару дней назад моменты. эта никчёмная помойка пыталась высраться на пользователей но как всегда сама обосралась
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10 час.
Ингерман Ланская
ну, вот и ципсошная самопровозглашенная бл..ь к нам пожаловала..... видимо в укро-рейхе наступило время обливания дерьмом Россию.... ждём потока блевотины на Весь Русский интернет ...что примечательно: эта бл..ь появилась недавно - месяца 2-4 назад.... наверно когда её друганам нацистам яйца совсем прижали - они все мрази и активизировались
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10 час.
Gennady Sokolovsky
Вообще никакой проблемы. НЕХЕР шастать где попало. Всем домой.
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2 час.
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