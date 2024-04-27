Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    А кто мне ответит на вопрос - почему такой пройдоха и мразь так долго и открыто, ни от кого не таясь, купался в роско..."Всё это оплачено...
  • Людмила Абрамова
    тем кто спасает и адекватный дают спецодежду, а тем кто вводит свои миграционные порядки и ненавидит россиян -граждан...Как-то слабенько ...
  • Natalia Ivanova
    Видимо эта риша себе бункер приготовил и не в великобритании - потому что если начнётся ВОЙНА с русскими - островка б...Сунак гарантирует...

Это - война: литовские беспилотники попытались атаковать Минск

Это - война: литовские беспилотники попытались атаковать Минск

Силовые структуры Белоруссии предотвратили удары боевых дронов по столице Минску с территории Литвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor laptev
слава эту блядь уже давно обозначили помойкой проплаченный пидор которому капают гривны за любой кач. гонорируй  безумного или подъеби его остроумно. были пару дней назад моменты. эта никчёмная помойка пыталась высраться на пользователей но как всегда сама обосралась
Ответить
10 час.
Ингерман Ланская
ну, вот и ципсошная самопровозглашенная бл..ь к нам пожаловала..... видимо в укро-рейхе наступило время обливания дерьмом Россию.... ждём потока блевотины на Весь Русский интернет ...что примечательно: эта бл..ь появилась недавно - месяца 2-4 назад.... наверно когда её друганам нацистам яйца совсем прижали - они все мрази и активизировались
Ответить
10 час.
Gennady Sokolovsky
Вообще никакой проблемы. НЕХЕР шастать где попало. Всем домой.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх