Киев грозит отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Секретарь СНБО считает, что зона пройдёт по территории РФ.фото: president.gov.ua--> Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил отодвинуть «демилитаризованную зону» до Москвы или Санкт-Петербурга.
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